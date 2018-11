A Laveno si accende il Natale, sabato la posa del Presepe Sommerso

E’ in programma per sabato mattina, 1 dicembre, la tradizionale posa del Presepe sommerso di Laveno Mombello. Una tradizione che si ripete da quasi quarant’anni e che ogni anno attira moltissime persone: Piazza Caduti del Lavoro è in fermento e l’associazione Amici del Presepe Sommerso ha già predisposto l’organizzazione per la rituale posa.

Sabato mattina, sul lungolago, la grande piattaforma di 18 tonnellata verrà posata a circa tre metri di profondità grazie all’aiuto di sub esperti. Il presepe durante l’anno viene custodito in una grande struttura di Villa Frua e sabato verrà trasportato sul lungolato: si tratta di 42 statue posate su 5 piattaforme in metallo, le cui dimensioni totali sono di 15 x 3,5 metri con un peso complessivo di circa 18 tonnellate (basti pensare che la sola statua del cammello pesa 1 tonnellata).

Tutte le statue sono state scolpite nella bianca “Pietra di Vicenza”, dall’abile mano del Maestro vicentino Tancredi da Brendale e verranno illuminate per permettere ai visitatori di godere dello spettacolo fino alla fine delle festività natalizie. Come sempre, vicino al presepe verrà istallato anche un albero decorato e illuminato, ancorato sul fondo tramite un cavo d’acciaio di circa 18-20 metri.

Una manifestazione che i lavenesi e non solo portano nel cuore, come ci avevano raccontato i volontari che da anni si adoperano perchè la manifestazione continui.