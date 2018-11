Le Acli scrivono a Cassani: “Dateci tempo, troviamo noi una soluzione temporanea per le case dei sinti”

Le Acli provinciali di Varese, a firma del presidente provinciale Filippo Pinzone, hanno inviato all’attenzione del sindaco di Gallarate Andrea Cassani e per conoscenza al Prefetto della provincia di Varese dott. Ricci una proposta/impegno per cercare una soluzione per chi non può spostare la propria casa dal campo sinti di via Lazzaretto, sottoposto a sgombero da martedì 27 novembre.

«Ci impegniamo per la ricerca di soluzioni temporanee per la collocazione provvisoria delle case mobili delle famiglie che eventualmente non siano state in grado di trovare autonomamente delle soluzioni al riguardo», si legge nella nota inviata dalle Acli.

«In considerazione che per talune famiglie la perdita della casa mobile costituisce un grave danno economico, oltre alla indisponibilità della propria reale abitazione, le Acli provinciali di Varese, con la presente, comunicano che intendono impegnarsi nella ricerca di idonee disponibilità di aree per la eventuale collocazione temporanea delle case mobili delle famiglie residenti al campo che non sono state in grado di trovare autonomamente un’immediata soluzione – prosegue la nota -. Le Acli si impegnano altresì a relazionare al riguardo le competenti autorità entro 15 giorni dalla data odierna. Si chiede pertanto che per le suddette famiglie venga sospeso, per tale periodo, qualsiasi intervento di demolizione o rimozione delle suddette case mobili. A fronte della vostra disponibilità a procedere in tal senso, si dichiara la nostra assunzione dell’impegno sin da ora. Si confida nella possibilità di vostra accettazione della presente proposta-impegno. E si resta in attesa di Vostro cortese riscontro».