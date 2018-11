Le coordinatrici varesine di Forza Italia Donne lasciano il partito e seguono Marsico

Alessandra Grossi e Claudia Caleffi hanno presentato al coordinatore cittadino di Forza Italia Varese, Roberto Leonardi, le dimissioni rispettivamente dai ruoli di coordinatrice e vice-coordinatrice di Forza Italia Donne Varese.

«Il percorso politico intrapreso con Forza Italia nel 2016, che ci ha viste impegnate nella costante partecipazione e supporto alle attività del partito, nonché nell’organizzazione di numerose iniziative e attività per lo stesso, appare ora incompatibile con la nostra adesione al nuovo progetto politico-culturale dell’Associazione Insieme & Futuro – spiega Grossi -, che mi ha vista tra i soci fondatori e che Claudia Caleffi supporterà. Per coerenza, correttezza e lealtà tanto nei confronti del nuovo progetto di Insieme & Futuro, quanto nei confronti del gruppo di Forza Italia Varese, riteniamo doverosa e necessaria la scelta di lasciare Forza Italia».

Le due ex forziste seguono dunque la strada tracciata da Luca Marsico, l’ex dirigente e consigliere regionale forzista, che ha abbandonato il partito lo scorso 5 novembre.

«Rivolgiamo – spiegano Grossi e Caleffi – un particolare e sincero ringraziamento a Roberto Leonardi per l’opportunità, per i tanti momenti condivisi, per gli insegnamenti, e per il costante sostegno e incoraggiamento. Ringraziamo inoltre il coordinamento cittadino e provinciale, tutti gli amici e le amiche di Forza Italia per la preziosa esperienza che ha rappresentato per noi un importante momento di crescita, politica e personale. Proseguiremo il nostro percorso politico, nell’alveo del centro-destra, con la stessa passione, entusiasmo e motivazione che, sin dall’inizio, ci ha animate nel cammino intrapreso per il bene comune».