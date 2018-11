Le metamorfosi del nostro tempo: incontro con l’antropologo Marc Augè

Proseguono gli incontri promossi dall’associazione NEL-«Fare arte nel nostro tempo» nel ciclo “Visioni in dialogo” con il tema “Metamorfosi”.

I prossimi appuntamenti sono in programma martedì 20 e sabato 24 novembre.

Il 20 novembre nella sala conferenze Studio 2 della Radio della Svizzera Italiana a Lugano Besso dalle 18.30 alle 20.30 vi sarà l’intervento «Tra metamorfosi delle culture e identità, quali mezzi concepire per costruire il nostro futuro?» di Marc Augé (nella foto), tra i massimi antropologi viventi, ideatore del neologismo “non luogo”, per un incontro in francese, come tutti gli altri aperto al pubblico.

Il 24 novembre dalle 10.45 alle 16.30 nell’aula auditorio dell’Università della Svizzera italiana, parlerà di “Cambiamenti globali, quali impatti sulle popolazioni?” l’ambasciatore Pio Wennubst, agroeconomista, capo del Settore cooperazione, vice direttore generale dell’Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione (DSC) al Dipartimento degli Affari esteri (la conferenza sarà a titolo personale).

Segue la conferenza del biologo e oceanografo Gilles Boeuf, professore all’Università Pierre et Marie Curie, professore al Collège de France e già presidente del Museo di storia naturale di Parigi su “L’uomo potrà adattarsi a se stesso?”.

Nel pomeriggio sarà la volta di mons. Alberto Rocca, dottore della Biblioteca Ambrosiana, direttore della Pinacoteca Ambrosiana, direttore della Classe di Studi Borromaici a Milano che parlerà di “Il sogno è effimero sotto la luna d’estate – Immagini e intuizioni dal Sol Levante per un mondo che cambia”.

A seguire, Angela Tecce, storica dell’arte, dirigente del Ministero italiano per i beni e le attività culturali, con un intervento su “Metamorfosi violente. Gli artisti e i conflitti”.

In conclusione, una discussione con Tobia Bezzola, direttore del MASI; Luigi Di Corato, direttore della Fondazione Brescia Musei e nuovo capo della Divisione attività culturali della Città di Lugano; Giovanni Pellegri, coordinatore all’USI della Fondazione Science et Cité, i relatori e il pubblico.

L’ingresso è libero sino ad esaurimento dei posti disponibili: per ragioni organizzative si prega di confermare la propria partecipazione a participate@associazione-nel. ch