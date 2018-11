L’Openjobmetis pasticcia sul più bello: Avellino ringrazia e vince

Si scioglie sul più bello, la Openjobmetis, chiamata vanamente ad ostacolare la rincorsa verso l’alto della Sidigas Avellino trascinata dal magico Norris Cole. I biancorossi lottano spalla a spalle con gli irpini, mettono più volte il naso avanti, illudono i 4.200 di Masnago pronti a fare il loro con le mani e con la voce, ma poi tradiscono le attese rovinandosi con le proprie mani. Con il famoso calcio al secchio del latte appena munto da parte della “mucca di Nikolic”, santone delle panchine mica per caso.

Tre palle perse, una più velenosa dell’altra, un paio di tiri mosci quando sarebbero servite conclusioni detonanti, e così gli ultimi 2′ si sono trasformati in un calvario mentre dalla parte opposta la Sidigas passava all’incasso, infilando i liberi e centrando il terzo successo (79-83) consecutivo in campionato. Se il nostro articolo ha in apertura il volto contrito di Natali – ottimo quest’oggi, eroe mancato di Varese – la sconfitta della Openjobmetis ha tante facce: quella più evidente la mette Moore, implicato in quasi tutte le azioni che hanno deciso in negativo la gara. Ma anche Scrubb – troppo poco leader – non può dirsi innocente, così come Archie che pure qualche lampo lo ha dato.

Nel dopo partita poi, Caja dice chiaro e tondo il nome di un giocatore-delusione, Pablo Bertone, sesto straniero che continua a non incidere, stavolta panchinato dopo il primo, brevissimo, giro sul parquet. L’argentino, voluto dallo stesso coach in estate come backup non troppo “invasivo” per Avramovic, aveva però un sostituto pronto, quello Stojanovic di cui vi abbiamo parlato in settimana, bocciato però da Caja con Torino già pronta a caricarlo in macchina. Ora comunque la ricerca di un esterno è destinata a proseguire: ovvio però che per l’incastro giusto bisogna trovare il capo con il prezzo abbordabile e che possa essere indossato al meglio da Varese. Ergo, è difficile che nel breve accada qualcosa, salvo ripensamenti sull’ex Capo d’Orlando.

La sconfitta interna – prima della stagione per i biancorossi – toglie a Varese quel vantaggio acquisito nelle prime partite e in un certo senso fa pesare ancora di più l’occasione persa sette giorni fa a Reggio Emilia. Domenica si torna in Pianura Padana, stavolta a Cremona, per un appuntamento decisamente difficile a cui però bisognerà approcciare nel modo migliore. Magari vincendo a Oporto mercoledì sera con tanto di qualificazione alla seconda fase di coppa.

COLPO D’OCCHIO

Altra domenica da tribune piene all’Enerxenia Arena, dove sono ben oltre 4mila i tifosi accorsi per provare a mantenere l’imbattibilità stagionale del palasport di Masnago, stimolati anche dal confronto con una Avellino forte e spettacolare. In parterre anche due allenatori molto amati: Charlie Recalcati, non una novità, e Stefano Pillastrini, autore della promozione dalla LegaDue nel 2009. Discreta presenza anche di tifosi ospiti, caldi e colorati.

PALLA A DUE

Vucinic, privo dell’infortunato Costello, mette Ndiaye nel quintetto e tiene di scorta un Luca Campani applauditissimo e all’esordio stagionale per via di qualche problema fisico precedente. Sul fronte biancorosso, quintetto classico per Caja che a sua volta ha un ex, Tommy Scrubb, mandato subito sulle tracce di Nichols.

LA PARTITA

Le triple in apertura di Varese – doppietta di Moore – regalano subito ritmi alti al match, con la Openjobmetis che replica colpo su colpo al gioco di corsa di Avellino, sempre pronta al contropiede da rimbalzo difensivo ma pure da canestro subito. Cole è subito bollente ma Avramovic non è da meno, così il tabellone al 10′ recita già 19-22 con ospiti in leggero vantaggio.

Equilibrio totale anche a seguire: Caja trova in Natali l’arma inattesa dopo aver nuovamente bocciato Bertone, un canestro di Scrubb vale il sorpasso ma poi è D’Ercole dall’arco a riportare i suoi avanti. Non basta, agli irpini, perché Iannuzzi lavora bene sotto canestro; non fosse per Cole (19 alla pausa) il divario sarebbe maggiore rispetto al 43-42, con due liberi regalati dalla terna a Filloy e con annullamento di una tripla miracolosa di Tambone sulla sirena. Anzi, appena fuori tempo massimo.

La partita resta bellissima nel terzo periodo, quando Varese distribuisce bene i punti mentre Avellino trova un secondo violino in Nichols, decisivo nel momento in cui i biancorossi toccano i 7 di vantaggio. Due triple (una dell’ala, l’altra di D’Ercole) chiudono il break nel giro di due azioni: 64-62 alla mezz’ora.

IL FINALE

Skyes replica subito a una tripla di Moore e poco dopo Avellino torna a condurre con Filloy, restando avanti anche dopo uno splendido botta e risposta tra Avramovic e Nichols. Gara bella ma non perfetta, così le due squadre si annullano a vicenda per un paio di minuti, poi un altro attore inatteso – Spizzichini – regala il +3 beffando Cain a rimbalzo. Archie si inventa una schiacciata pazzesca che però non riesce a girare l’inerzia della gara perché – qui si entra negli ultimi 2′ – Varese a questo punto si rovina da sola. Cole ruba palla tra Archie e Moore, poi sono Moore e Cain a non intendersi con il play che da 3 punti non tocca nemmeno il ferro. E dopo il timeout della disperazione, la rimessa dal lato finisce con Scrubb che pesta la linea bianca, come la bandiera che la OJM è costretta ad alzare. 79-83.