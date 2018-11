“L’opzione Benedetto”: incontro con Rod Dreher

“L’opzione Benedetto. Una strategia per i cristiani in un mondo post cristiano” è il titolo del libro del giornalista americano Rod Dreher che sta facendo discutere negli Stati Uniti e anche in Italia per l’acutezza dell’analisi e le soluzioni proposte.

Le domande sollevate riguardano il futuro della Chiesa in un mondo occidentale che viaggia verso una generale apostasia. Che tipo di iniziativa spetta ai cattolici? Il “ritiro” su una immaginaria e novella arca oppure un rinnovato impegno su basi innovative?

Ne parlerà venerdì sera, 23 novembre a Luvinate, invitato da Amicizia Civica, il giornalista e scrittore Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica e componente del Comitato nazionale “Difendiamo i nostri figli”.

L’appuntamento è alle ore 21 presso il Centro sociale. Modera l’incontro il giornalista Paolo Costa.