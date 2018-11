L’Ordine degli Ingegneri a Ville Ponti tra premiazioni e

La celebrazione dei quaranta, cinquanta e sessanta anni di laurea e l’accoglienza dei nuovi iscritti ha dato lo spunto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Varese per organizzare una kermesse culturale di livello altissimo a Ville Ponti.

Galleria fotografica Ordine degli Ingegneri a Ville Ponti 4 di 18

Durante l’incontro si sono succeduti l’assemblea di bilancio, con la relazione del presidente, Ing. Pietro Vassalli, delle attività svolte durante il corso del 2018 e quelle previste per il 2019. Il preventivo è stato approvato all’unanimità, segno di grande compattezza della categoria attorno al suo Consiglio e della grande capacità di tenuta dei conti da parte del Tesoriere, Ing. Susanna Capogna.

Al termine della prima fase, i due fotografi di fama planetaria max&douglas hanno intrattenuto il pubblico con una lectio magistralis di altissimo livello. Ripercorrendo l’evoluzione della tecnica fotografica degli ultimi vent’anni hanno mostrato come abbiano innovato in maniera straordinaria il loro modo di porsi dietro gli obiettivi. Le loro fotografie sono connotate da toni caravaggeschi, ottenuti utilizzando la tecnica della luce pennellata, che loro stessi hanno sperimentato per primi, tanto da diventare il loro “marchio di fabbrica”: le immagini riprodotte suscitano emozioni straordinarie. L’interesse della platea ha permesso anche di capire come, nonostante l’avvento del digitale nella vita delle persone e l’abbattimento dei costi di sviluppo delle pellicole, sia tuttora necessario analizzare il contenuto fotografato e, con qualche piccolo accorgimento, sia possibile rendere migliore la foto ricordo di un particolare evento della propria vita.

Al termine dell’intervento, sono iniziate le premiazioni, il momento celebrativo tanto atteso da parte dei partecipanti. Dapprima il presidente ha premiato i due “past president” Alberto Speroni e Giuseppe Ambrosetti: cinquant’anni di iscrizione continuativa e una vita dedicata all’Ordine. A seguire il collega Giuseppe Giani, per i suoi sessant’anni dalla laurea, poi gli iscritti con cinquant’anni di laurea, tra i quali Giuseppe Nicora, presidente del consiglio di disciplina dell’Ordine, e quindi i quaranta, tra i quali Giuseppe Lodigiani, ex consigliere, e Sergio Borroni, consigliere attualmente in carica. Anche i neo iscritti degli ultimi due anni hanno avuto modo di essere singolarmente presentati ai colleghi in un momento loro dedicato di accoglienza.

Come ha avuto modo di sottolineare il presidente Vassalli, la grande coesione del Consiglio, oltre che il suo grande entusiasmo, hanno portato in maniera evidente all’apertura della categoria al mondo esterno. Hanno infatti accolto l’invito a partecipare e preso la parola numerose autorità politiche del territorio, tra cui il sindaco Galimberti, i consiglieri regionali Astuti, Brianza e Colombo, per arrivare alla presenza del sottosegretario alla pubblica amministrazione, ingegner Mattia Fantinati. La grande partecipazione di pubblico, accompagnata dalla presenza di importanti autorità e rappresentanze è stata la migliore risposta al grandissimo lavoro svolto, come confermato dai vertici del Consiglio Nazionale Ingegneri e della Consulta Regionale Lombarda, che hanno citato Varese come modello di nuova politica della categoria, fondata sul fare e sul lavorare per creare grande coesione con le realtà del territorio.