Manda la foto della tua decorazione, vinci una gita al villaggio di Natale

Avete una decorazione di Natale di cui andate fieri? Bene, mandateci la foto e potreste vincere un biglietto per andare a visitare la grotta di Babbo Natale a Ornavasso e Macugnaga, le Grotte di Rescia, il villaggio del Grinch a Volandia .

Torna il concorso di Natale che tanto vi piace.

Quello che vi chiediamo è semplice: fate uno scatto della decorazione di casa vostra che amate di più e noi sceglieremo le più belle, le più originali, le più fantasiose.

Spieghiamo meglio: per partecipare dovete inviare una foto a redazione@varesenews.it in orizzontale, (dimensioni lato lungo 1200 pixel) con oggetto “Concorso di Natale”. Oppure su Instagram taggandoci e mettendo l’hashtag NataleVaresenews.

Che cosa dovete fotografare? Scegliete una decorazione del vostro albero, una ghirlanda che avete appeso alla porta, un angolo della vostra finestra addobbato in modo particolare, il lavoretto di Natale del vostro bambino. Insomma, vogliamo i dettagli. Quella cosa che rende il vostro albero, il vostro presepe, o la vostra casa diversi da tutti gli altri.

LE REGOLE

Come in tutti i concorsi vi chiediamo di rispettare le poche regole che vi abbiamo illustrato. Se volete mandare foto di alberi o presepi le pubblicheremo nelle nostre gallerie fotografiche, ma non è quello che chiediamo.

Non mandateci foto in cui i vostri bimbi siano riconoscibili perché NON possiamo pubblicarle.

Tutte le foto che arriveranno in redazione saranno pubblicate ma i vincitori saranno decretati a insindacabile giudizio della redazione.

Il concorso si chiude il 10 dicembre alle ore 24.

Verranno premiate NOVE foto

Le prime tre foto vincitrici si aggiudicheranno un biglietto per tutta la famiglia al Villaggio Grinch di Volandia.

Le tre foto che si classificheranno al secondo posto riceveranno (ciascuna) un biglietto famiglia valido per due adulti e due figli dai 3 ai 18 anni per le Grotte di Rescia.

Le tre foto che si classificheranno al terzo posto riceveranno (ognuna) due biglietti per l’ingresso alle Grotte di Babbo Natale a Ornavasso.