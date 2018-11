Come mantenere la continuità aziendale, un convegno a Ville Ponti

Il Passaggio Generazionale nelle PMI tra Delega e Trasmissione del Patrimonio Famigliare è l’argomento di un convegno che si svolge domani, martedì 27 novembre, alle Ville Ponti.

Durante l’evento, che prende il via alle 11 ed è patrocinato da AIME, Flavio Cabrini, general manager di ONE4, Pasquale Marseglia, dottore commercialista e titolare dello Studio Marseglia e Associati, il temporary manager Bruno Chinaglia e Paolo Fantinato, direttore generale del Gruppo Fantinato, discutono di un tema “caldo” per le imprese italiane: come mantenere la continuità aziendale nonostante il susseguirsi delle generazioni.

Un paio di ore di confronto e condivisione durante le quali, affrontando problemi concreti e ascoltando testimonianze reali, si offre ai partecipanti soluzioni di facile applicazione, spunti di dibattito e un light lunch per confrontarsi, conoscersi e capire come applicare correttamente la delega generazionale e la suddivisione del patrimonio.