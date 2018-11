Matthias Sauerbruch e Barry Bergdoll a Varese

Ultimo appuntamento del 2018 di “Thinking Varese. Il valore della committenza in architettura” sarà mercoledì 28 novembre ore 21:00 presso il FAI-Villa e Collezione Panza Varese.

Intervengono Matthias Sauerbruch, fondatore dello Studio Sauerbruch Hutton di Berlino e Barry Bergdoll, curatore del Dipartimento architettura e design del Museum of Modern Art (MoMA) di New York.

Sauerbruch Hutton è uno studio internazionale di architettura, urbanistica e design, fondato da Louisa Hutton e Matthias Sauerbruch nel 1989. Lo studio è noto per il suo impegno costante e per la sua esperienza nell’architettura sostenibile. Il suo approccio progettuale integrato mira a un’architettura che coniuga prestazione ambientale, sensibilità funzionale e linguaggio formale. Tra i suoi progetti pluripremiati ci sono la sede della GSW a Berlino, il Brandhorst Museum di Monaco e l’Agenzia Federale dell’Ambiente di Dessau, tutti benchmarks per la progettazione sostenibile. Un team di 80 persone a Berlino sta attualmente lavorando su una serie di progetti in tutta l’Europa, tra cui il Museo M9 del XX secolo a Venezia. Sauerbruch Hutton ha ricevuto l’Erich Schelling Prize 1998, il Fritz Schumacher Prize for Architecture 2003, il Premio de Honor Internacional 2010 e il Gottfried-Sempre-Preis 2013. Il loro edificio multipiano KfW di Francoforte è stato premiato come miglior edificio in tutto il mondo nel 2011. Per l’Immanuel Chiesa di Colonia Sauerbruch Hutton ha ricevuto il German Architecture Award 2015.

Barry Bergdoll è professore di storia dell’architettura moderna alla Columbia University, dove ricopre la Cattedra Meyer Schapiro e curatore del Dipartimento di architettura e design del Museum of Modern Art (MoMA) di New York. E’ stato co-curatore con Terence Riley della mostra “Mies in Berlin” (2001) dedicata a Mies Van Der Rohe e con Leah Dickerman co-curatore della mostra e del catalogo “Bauhaus 1919-1933: Workshop for Modernity” (2009).