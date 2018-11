Milan batte Juve a Masnago nel big match della Serie A femminile

Il Milan batte la Juve in un incontro valido per la Serie A di calcio disputato sul terreno del “Franco Ossola” di Varese. Fantascienza? No realtà, anche se le squadre in campo domenica a Masnago non erano quelle guidate da Gattuso e Allegri bensì le formazioni femminili dei due club, tra le più forti dell’intero panorama italiano della categoria.

Galleria fotografica Milan Juventus calcio femminile 4 di 39

Gara vibrante quella tra le rossonere di Carolina Morace e le bianconere di Rita Guarino e vittoria finale del Milan con un 3-0 netto, ma più largo di quanto si è visto in campo. Brave le padrone di casa (cioè le milanesi) a sbloccare il match con un grande gol di Thaisa De Morales dopo due legni colpiti dalle torinesi con Glionna e Galli.

Poi il Milan è ha trovato il raddoppio con la capocannoniera del campionato Giacinti e poco dopo chiuso i conti con Sabatino: con il successo nel big match di Masnago le rossonere hanno consolidato il primato in Serie A con 16 punti in sei partite. Da segnalare la presenza tra le milaniste di Valentina Bergamaschi, varesotta già nel giro della Nazionale, che però è rimasta in panchina.