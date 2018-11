I militanti leghisti a cena con Fontana: “Aspettiamo Salvini e Bossi”

«Un centinaio di persone che si ritrovano il lunedì sera per una pizzata con il nostro Presidente Attilio Fontana può sembrare banale, invece è qualcosa di straordinario. È il popolo della Lega, sempre forte e unito, pronto ad affrontare le sfide del futuro».

Andrea Gambini, Commissario della Sezione della Lega di Varese, plaude alla risposta della base militante del partito a Varese, che si è riunita nella serata di lunedì 12 novembre alla Baita dello Stadio di Varese, per l’incontro informale con il governatore della Lombardia.

«Una pizzata che aveva anche lo scopo di raccogliere fondi per l’attività della nostra Sezione – spiega Gambini – che, grazie anche e soprattutto all’aiuto dei nostri eletti, oggi non solo ha pagato tutti i debiti, ma è in grado di poter portare avanti l’attività politica in futuro».

E come prossimi appuntamenti, Gambini annuncia le due «L’incontro con il nostro Segretario Federale e Vicepremier Matteo Salvini è confermato, rimane solo da stabilire la data. Mentre prossimamente abbiamo deciso di organizzare un incontro in sede con il fondatore della Lega, Umberto Bossi. Perché se grazie a Salvini possiamo guardare al futuro, non ci dimentichiamo delle nostre radici».