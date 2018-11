Quando Minniti raccolse il plauso della Svizzera per aver frenato gli sbarchi

«Il ministro degli Interni Marco Minniti ha fatto molto non solo per l’Italia ma anche per l’Europa». Poco più di un anno fa il lavoro dell’ex ministro per frenare il flusso migratorio dalla Libia aveva raccolto il plauso del Ministro degli Interni svizzero Simonetta Sommaruga.

Nell’estate del 2017, con il Governo Gentiloni, gli sbarchi calarono dell’80% e quando l’ex ministro incontrò la collega svizzera ne raccolse l’apprezzamento: «è stato un ministro dell’interno con molta umanità ma anche con una visione chiara di cosa va fatto – disse allora il ministro Sommaruga – . Ha intrapreso contatti con i capitribù e con i sindaci libici. Si è occupato anche del sud della Libia, non solo delle coste tenendo presente anche le responsabilità verso le persone bloccate in Libia in condizioni disumane, non le ha mai dimenticate, diceva “il problema non è risolto”».

Marco Minniti è atteso a Varese mercoledì 7 novembre per la presentazione di “Sicurezza è libertà – Terrorismo e immigrazione: contro la fabbrica della paura” (Rizzoli). La serata si svolgerà alle 21 nella Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese (piazza Monte Grappa). È organizzata nell’ambito della settima edizione di Glocal – Festival del Giornalismo Digitale in programma a Varese dall’8 all’11 novembre.