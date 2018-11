MMA: il gigante di Cocquio conquista la corona BTF dei supermassimi

È padovano di origine ma varesotto di adozione il nuovo campione internazionale di free boxing versione BTF, categoria supermassimi (atleti oltre i 120 chili).

Paolo Zorzi, 38 anni, vive a Cocquio Trevisago e ha un passato importante nel football americano (ha giocato anche nei Giants di Bolzano, una delle franchigie più importanti d’Italia). Dopo il ritiro dalla palla ovale a causa di un infortunio, ha iniziato una carriera nelle MMA coronata dal successo ottenuto sabato al PalaYamamay di Busto all’interno della riunione denominata “Milano in the Cage 6″, davanti a un migliaio di spettatori.

Zorzi era impegnato nel combattimento principale della serata, il match dei super massimi contro il temibile croato Ivan Vivic, ma ne è uscito da trionfatore. Vittoria per KO tecnico e cintura conquistata dopo un avvio non semplice: ferito a un sopracciglio in avvio, il possente atleta di Cocquio si è rifatto subito dopo con una serie di colpi a segno che hanno costretto l’arbitro a fermare l’incontro e decretare il successo di Zorzi.

Tra i primi a complimentarsi con il possente atleta, il sindaco di Cocquio Trevisago, Danilo Centrella: «Applaudiamo con orgoglio la grande vittoria del nostro concittadino, il gigante buono del nostro paese. Finalmente coronato il suo sogno personale dopo innumerevoli sacrifici».