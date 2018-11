Monossido di carbonio in casa, i poliziotti salvano la vita a due ragazzi

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 23 novembre, a Brezzo di Bedero i Poliziotti della Polizia di Frontiera di Luino sono intervenuti all’interno di un appartamento abitato da due uomini di origine marocchina di 26 e 40 anni.

I due, per un’esalazione di monossido di carbonio, versavano già in gravi condizioni.

Gli agenti poco prima, avevano appreso da parte del Pronto Soccorso di Luino, che un giovane ragazzo marocchino, noto agli operatori per altre vicende, era stato condotto all’ospedale Niguarda di Milano, per essere sottoposto immediatamente a terapia iperbarica, in quanto trovato per strada in stato di incoscienza per intossicazione da monossido di carbonio.

Conoscendo il luogo ove il giovane conviveva con altri connazionali, e ipotizzando che questi ultimi potessero essere potenzialmente in pericolo di vita, immediatamente e d’iniziativa, i poliziotti hanno raggiunto l’abitazione del ragazzo ove, hanno ritrovato uno dei due ragazzi conviventi accasciato al letto con un principio di convulsioni e l’altro che rigettava succhi gastrici.

Senza alcuna esitazione, i poliziotti dopo aver provveduto a spalancare porte e finestre per areare i locali, hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico che ha provveduto al trasposto immediato dei due ragazzi al locale pronto soccorso per essere sottoposti ad ossigeno terapia per avvelenamento da monossido di carbonio.

Da quanto appurato l’appartamento era privo di riscaldamento e gli uomini per riscaldarsi hanno acceso la sera precedente una brace che aveva consumato quasi interamente l’ossigeno all’interno dell’appartamento.