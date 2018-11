Monti in visita al Beccaria: “Esempio di cooperazione pubblico e privato”

«Un esempio di come il privato e il pubblico, cooperando, sono in grado di tenere alto il livello dell’eccellenza sanitaria lombarda fornendo un servizio importantissimo e in tempi rapidi ai cittadini». Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, ha commentato dopo aver visitato il Centro Polispecialistico Beccaria di Varese.

«Il Centro Beccaria rappresenta una pagina fondamentale nella storia della sanità varesina che ha da poco superato i 40 anni dalla sua fondazione e oggi con oltre 600mila esami eseguiti ogni anno, circa duemila al giorno, e oltre 14mila visite specialistiche all’anno, è un punto di riferimento non solo per il Capoluogo, ma per tutto il territorio provinciale» continua il consigliere regionale della Lega che in questo periodo sta effettuando un tour per tante strutture della Lombardia.

«Con questa visita volevamo mostrare come le politiche di regione Lombardia abbiano portato ad aumentare la qualità del servizio» spiega il Dottor Claudio Pucci, Amministratore delegato del Centro Beccaria che definisce «anni di buona politica nella sanità quelli che hanno portato centri come il mio a dare sempre una maggiore qualità ai cittadini». Il trasferimento nella nuova sede va in questa direzione e infatti «il nostro obiettivo è puntare sulla collaborazione tra pubblico e privato per mostrare le nostre potenzialità ed essere sempre più efficaci nell’abbattere le liste d’attesa e dare un servizio qualitativamente sempre più elevato» ha concluso Pucci.