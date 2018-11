Musica e film di Natale nel weekend del Circolo Gagarin

Una settimana di graditissimi ritorni al Circolo Gagarin di Busto Arsizio con Maurizio Abate che torna in via Galvani per presentare il nuovo disco. Torna anche Cine Underground, con un b-movie di natale un po’ particolare. Ecco nel dettaglio tutti gli appuntamenti in programma

Sab. 1 dicembre 2018 – Cucina attiva dalle 19.30, concerto dalle 22

Maurizio Abate + Kawa

Maurizio Abate, accompagnato da Lucia Violetta Gasti e il suo violino, viene a suonarci “Standing Waters”: un disco strumentale dove convivono minimalismo, psichedelia, folk e american primitive. Ad aprire la serata Kawa, un artista giapponese che suona macchine elettroniche autocostruite. Il suo sound spazia tra jazz e techno passando per derive ambient e funk. Maggiori info qui.

Dom. 2 dicembre 2018 – Proiezione film dalle 21

Cine Underground – She was so pretty: be good for goodness sake

Il miglior modo per calarsi nel periodo natalizio è con un film a tema con serial killer. Brooklyn Ewing ci regala questo spettacolo di morte e morbosità: avrete lo stomaco di seguire lo psicopatico Alfie nei suoi giochi? Maggiori info qui.

Mostra di illustrazioni visitabile fino al 16 dicembre 2018

Sala due: il cinema ridisegnato da Oregon Pizza

Circolo Gagarin è orgoglioso di ospitare Sala due, una mostra di poster cinematografici ridisegnati da Oregon Pizza. Cult intramontabili, capolavori rielaborati nel tentativo di ringraziarli per ciò che hanno raccontato. Trovate la mostra in sala expo, in fondo al corridoio del Circolo.