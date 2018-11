Nella piazza della Regione una panchina rossa per tutte le donne vittime di violenza

Una panchina rossa, simbolo del contrasto alla violenza contro le donne, è stata posizionata oggi in piazza Città di Lombardia dall’assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani, affiancata da Valentina Pitzalis, dal presidente dell’Ordine degli avvocati, Remo Danovi oltre ai consiglieri regionali Silvia Sardone, Paola Bocci e Fabio Pizzul.

«Questa panchina – ha detto Silvia Piani – rimarrà qualche giorno in piazza e poi verrà spostata in modo permanente all’ingresso N2 per dare un segnale visibile di un impegno che per noi non dura solo il 25 di novembre, ma tutto l’anno. Nei prossimi giorni illumineremo prima Palazzo Pirelli con la scritta #nonseidasola e poi Palazzo Lombardia per dare un segnale “luminoso” del nostro impegno nella lotta a questo fenomeno. Ringrazio i consiglieri regionali che sono intervenuti e le Forze dell’ordine con cui collaboriamo per cercare gli strumenti più adatti ad intercettare il fenomeno, per gestire le diverse situazioni nel modo più opportuno e per poter dare alle donne risposte più efficienti».

L’evento fa parte delle numerose iniziative volute dall’assessore Silvia Piani che porteranno

domenica 25 novembre alla Giornata internazionale Onu per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Venerdì, sabato e domenica il 39° piano di Palazzo Lombardia sarà illuminato di arancione: in questo modo la Regione vuole aderire anche simbolicamente alla campagna Onu “Orange the world”. Palazzo Pirelli, invece, si illuminerà con la scritta #nonseidasola.

Testimonial della Regione Lombardia per tutti gli eventi di questa settimana speciale è Valentina Pitzalis, ambasciatrice di Fare x Bene onlus, vittima di aggressione e simbolo vivente del contrasto al sopruso di genere.