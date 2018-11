“Il Neuromarketing del negozio”, appuntamento a Ville Ponti

E’ in programma per lunedì 26 novembre, alle 11, al Centro Congressi di Ville Ponti il convegno pubblico intitolato “Il Neuromarketing del negozio”, promosso dal Gruppo Terziario Donna di Varese e organizzato da Confcommercio – Imprese per l’Italia, Uniascom Provincia di Varese.

L’obiettivo dell’incontro è illustrare alle imprese le nuove modalità per stare sul mercato, rivolgendo l’attenzione ai propri clienti in modo nuovo, per capire meglio i loro comportamenti, i loro bisogni inespressi e quali sono i meccanismi mentali che guidano le loro decisioni e cosa li rende soddisfatti durante l’esperienza di shopping.

L’appuntamento è per le 11. Insieme al relatore Luca Florentino, CEO della società di comunicazione Ottosunove e membro del comitato esecutivo di Certamente-Italian Neuromarketing Days, intervengono il presidente della Camera di Commercio Fabio Lunghi, quello di Confcommercio Uniascom provincia di Varese Giorgio Angelucci e la rappresentante del Gruppo Terziario Donna Cristina Riganti.