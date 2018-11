“Non aver paura”, al Circolo un film sulle donne che non si arrendono

Venerdì 16 novembre, alle 21 e 30, il circolo Arci Cuac terrà una serata in occasione della giornata mondiale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Al Circolo sarà possibile vedere il film “Non aver paura! Donne che non si sono arrese”, per la regia e il montaggio di Cristina Monti.

Il ruolo assunto dalle donne nella società italiana, dalla Resistenza alle battaglie per l’affermazione della Parità, attraverso le storie e le testimonianze di alcune delle sessanta donne che hanno partecipato al progetto teatrale “Non mi arrendo, non mi arrendo!”. Ex-partigiane, donne lavoratrici protagoniste delle lotte per i diritti hanno trovato, grazie all’esperienza dei laboratori teatrali, la forza per raccontare le proprie drammatiche esperienze.

Non stanno recitando: quella che portano sulla scena è la loro vita, sono le lotte che hanno vissuto sulla propria pelle e che hanno generato l’attitudine a non arrendersi nell’affrontare l’esistenza. Il documentario mostra la determinazione con cui hanno contribuito alla conquista di diritti sociali e civili che le comprendessero, facendo emergere una realtà spesso assente dal racconto della “grande storia”. In collaborazione con ANPI Gallarate e Collettivo Lilith. Ingresso con tessera ARCI.