Nonna Rosa: un brindisi con Coca Cola ghiacciata per festeggiare i 103 anni

Ha brindato con un bicchiere di Coca Cola, rigorosamente ghiacciata. Sì, perché guai a darle qualcosa da bere che non sia fredda. Che il segreto di Rosa Prini sia proprio questo? Lei non lo esclude, ci ride sopra e si gode la festa per i suoi 103 anni, portati alla grandissima.

Ieri la super nonna è stata festeggiata nella sua casa di via Galimberti, a Gallarate, dai parenti e dal vicesindaco Moreno Carù, che le ha portato gli auguri di tutta l’amministrazione comunale.

Presenti anche l’Associazione nazionale dei caduti e dispersi in guerra, rappresentata dal presidente provinciale Sergio Ferrario, dal presidente della sezione cittadina Giovanni Moscato e da Emilia Ferrario (mente storica dell’Associazione). Sì, perché la signora Rosa è orfana di guerra (prima Guerra mondiale) e vedova di guerra (seconda Guerra mondiale): “Un soldato senza stellette”, si legge nell’attestato incorniciato con tanto di medaglia d’oro che Ferrario le ha portato in regalo.

Rosa Prini è arrivata dalla Calabria a Gallarate nel 1952. Dall’unione con il marito Paolo Belli, sono nati Azelio ed Anna che le hanno dato quattro nipoti: Paolo, Marco, Paola e Patrizia. Ha lavorato fino all’età della pensione alla Manifattura Rotondi, «che adesso non c’è più», sottolinea con rammarico.

Inutile chiederle cosa mangia, perché non rinuncia a nulla, come è inutile chiederle cosa guarda in televisione, perché guarda quello che c’è. Fino a poco tempo fa cuciva a macchina, usa il cellulare e legge tantissimo, soprattutto i settimanali di gossip. E non ha bisogno di usare gli occhiali: vede alla perfezione sia da lontano che da vicino. Vive da sola, non ha la badante: la accudiscono la nuora e i nipoti.

«Grazie, è stata proprio una bella festa»: nonna Rosa ha salutato così i suoi ospiti, dando a tutti appuntamento all’anno prossimo.