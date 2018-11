Nonni e bambini insieme a teatro per “Cats, il miracolo della vita”

Bambini e nonni insieme a teatro per lo spettacolo “Cats, il miracolo della vita” in scena al Teatro delle Arti di Gallarate con quattro repliche in due giorni, oggi e domani.

Ispirato al celeberrimo “Cats” del 1981, il musical proposto dalla comagnia Melobonsai per nonni e bambini è ricco di valori attuali: “In un momento storico dove il valore della persona è sempre più legato all’efficienza e alla produttività, vogliamo ribadire che il ricordo di chi ci ha preceduto vive in noi e ci illumina con rinnovata energia”, spiegano i promotori.

Sono 73 le classi partecipanti tra le Scuole Primarie e dell’infanzia di Cascinetta, Cedrate, Centro, Crenna, Arnate, Cajello, Arsago, Moriggia, Jeargo, cui si aggiungono gli anziani delle RSA e dei Centri diurni e i ragazzi di Anfass e Cse. In totale tra oggi e domani saranno 2 mila le persone che, anche grazie ai numerosi sponsor, potranno andare a teatro gratuitamente a vedere lo spettacolo: “Ancora una volta le generazioni si incontreranno, all’ombra del Melo”.