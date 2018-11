Nuova sede per il distretto sanitario di Saronno e Caronno Pertusella

( foto IlSaronno.it)

Nuova sede per le attività distrettuali di Saronno e Caronno Pertusella dell’Asst Valle Olona. I servizi attualmente erogati in Via Manzoni, in Via Tommaseo e in Via Benetti (angolo via Prealpi) a Saronno e nella sede distrettuale di Caronno Pertusella, confluiranno tutti nell’unica nuova sede distrettuale situata a Saronno in via Fiume 12.

Il trasloco verrà effettuato dal 26 al 30 novembre prossimi.

Le attività già programmate con appuntamento saranno comunque garantite ma è atteso qualche disagio.