Occhio alla truffa della donazione, segnalate alla Polizia Locale

Attenzione a chi bussa alla vostra porta per chiedere donazioni a nome del Comune di Legnano. A seguito di segnalazioni pervenute agli uffici comunali di Palazzo Malinverni, l’Amministrazione di Legnano specifica di non avere affidato alcun incarico di collaborazione o simili a società private per raccolte di fondi e denaro presso professionisti e imprese. Si invitano i cittadini che dovessero ricevere simili proposte a segnalarle alla Polizia Locale.