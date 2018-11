Olgiate, in un anno “bruciati” alle slot 30 milioni

Il volume di denaro speso nel comune di Olgiate Olona in giochi d’azzardo legali nel 2017 è stato di circa 30 milioni di euro.

Questi soldi non sono stati sicuramente tutti spesi da olgiatesi, ma è realistico pensare che molti cittadini si trovino nei guai a causa della perdita di controllo nel gioco, e a questi vanno aggiunti i familiari, spesso le prime vittime a pagarne le spese: problemi economici, crisi familiari, situazioni di dolore spesso vissute in solitudine….

L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze da 15 anni affronta le problematiche legate al gioco d’azzardo. I suoi soci sono esperti nel settore: psicologi, avvocati, educatori, assistenti sociali. Grazie al sostegno dell’Azienda Speciale Medio Olona Servizi alla Persona gestisce uno sportello di ascolto e orientamento al quale possono rivolgersi gratuitamente e in forma anonima anche i cittadini olgiatesi.

Lo sportello è rivolto sia a coloro che hanno un disturbo da gioco d’azzardo sia ai loro familiari. Il numero da chiamare è 339 -3674668: vi risponderà una psicologa psicoterapeutica esperta in materia, socia dell’Associazione AND, che vi potrà ricevere su appuntamento presso i locali dei Servizi Sociali di Gorla Maggiore per offrire una prima accoglienza specialistica.

Il comune di Olgiate Olona in collaborazione con la Compagnia ITINERARIA TEATRO presentano Fabrizio De Giovanni in “Gran Casinò Storie di chi gioca sulla pelle degli altri”.

Uno spettacolo per Dire non al gioco d’azzardo, legale o illegale che sia! Gran Casinò racconta le storie di chi gioca sulla pelle degli altri e le sofferenze di quanti si perdono nel tunnel della dipendenza. Un’occasione per comprendere cosa si celi dietro un business miliardario che stritola le sue vittime tra usura e criminalità.