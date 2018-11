Il Paese di Natale 2018: vivi la magia del Natale da Nicora Garden

Alberi, palline, stelle comete, luci, decorazioni. Il Paese di Natale 2018 firmato Nicora Garden è un “paese” proprio per tutti: bambini, ragazzi, famiglie. A Varese, in via Carnia 133, le strade de Il Paese di Natale scorrono tra fiori e piante. Che sia per una commissione veloce, o per un intero pomeriggio, quello che si vive da Nicora Garden, non è solo un’opportunità di acquisto, ma è un’esperienza da sogno fatta di occhi sgranati e di tantissimi “wow!”.

Si comincia dal grande albero luminoso posizionato all’ingresso: impossibile contare le lucine che si accendono e spengono a ritmo. I soldatini di legno, a grandezza quasi naturale, accolgono i clienti, una delicata ballerina si muove a ritmo di musica e campanelle. Non è un semplice Paese, è un modo magico dove vivere appieno la magia del Natale.

E allora spazio alle tonalità del blu, con cristalli di neve, sfumature di bianco e riflessi di vetro come in bosco innevato; e poi colori ambrati, sui toni del marrone, per immaginare fin dal primo sguardo la bellezza di una baita, ma anche le sfumature del rosa, del fucsia, del verde, dell’argento e dell’oro perché il Natale prima di tutto deve essere allegria. Il bello de Il Paese di Natale è proprio questo; non ci sono regole, se non seguire la fantasia e l’istinto.

Fermarsi nel cammino è impossibile; dietro a ogni angolo, lo stile più tradizionale, quello più romantico, quello più insolito, si susseguono, trovando espressione in una moltitudine di forme, colori, e soprattutto prezzi differenti.

E per gli amanti del viaggio, il sentiero può continuare, arrivando fino a Gazzada, dove in via Gallarate 26, il Giardino di Natale fiorisce del profumo delle proposte del periodo.

Ghirlande, abeti, composizioni, candele di mille aromi. E poi uno staff, che non ha niente da invidiare ai migliori elfi di Babbo Natale, che accoglie, consiglia e invita a fermarsi ancora un pochino. Perché oltre alla proposta commerciale c’è un vastissimo calendario di eventi da scoprire per grandi e piccini: da momenti di pura creatività e fantasia, a quelli che profumano di panettone, cioccolato e biscotti appena sfornati. Anche quest’anno l’obiettivo de Il Paese di Natale è solo uno: stare bene insieme, facendo del bene, grazie al supporto delle tante aziende del territorio che collaborano, e dei volontari della Fondazione Giacomo Ascoli.

Ed ecco perché sono state aggiunte le aperture serali; perché sotto la luce delle stelle, la magia del garden Nicora si amplifica e anche chi durante le ore del giorno non può

assaporarla può farne il pieno la sera, in un Paese che non dorme mai.

Per scoprire la vastissima proposta de Il Paese di Natale 2018 visita il sito www.nicoragarden.it, segui i social del garden oppure scrivi alla mail eventi@nicoragarden.it