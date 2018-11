Pagelle: Scrubb non sbaglia un colpo, Moore regala assist a tutti

ARCHIE 6 – Riesce ad andare in doppia cifra nonostante una prova disastrosa dall’arco: si incaponisce a tirare (perché non puntare il ferro, con quelle gambe???) e trova continuità solo nell’ammacare il ferro. Il primo istinto è quello di bocciarlo, però è protagonista nell’importante break iniziale, non soffre Gaffney e regala alla platea una stoppata da urlo.

AVRAMOVIC 7 – Incredibile come Aleksa sbagli ben tre volte al tiro in entrata da sinistra nella prima metà di gara. Poi però “regola” la sua mano preferita e al rientro dall’intervallo è decisivo nell’allontanare una volta per tutte Brindisi, vincendo alla lunga anche il duello con il suo amatissimo predecessore Banks.

IANNUZZI 6,5 – Ancora penalizzato dai fischi arbitrali, però il pivot offre una prova sostanziosa sotto i tabelloni: guadagna falli, lavora bene a rimbalzo, permette a Cain di rifiatare dopo un inizio meno brillante del solito.

NATALI 5,5 – Non ripete le recenti prove balistiche, e la sua partita ne risente. Stavolta purtroppo non riesce neppure a incidere a rimbalzo ma, come abbiamo detto anche mercoledì, il fatto che Caja gli dia più di 10′ a partita apertissima è segno che NikNat si è guadagnato la fiducia piena del coach.

SCRUBB 8,5 (IL MIGLIORE) – Vede una bandiera con la foglia d’acero in curva (immagine che fa tanto PalAlbani dei tempi d’oro) e si carica alla grandissima: perfetto all’inizio quando è chiamato a segnare, perfetto con il passare del tempo quando diminuisce il numero di conclusioni restando però su percentuali celestiali (7/8 dal campo), ma quando però alza il volume a rimbalzo (10) e nell’economia generale del match. 28 di valutazione, 26 di plus/minus. MVP a mani basse, anche per i nostri lettori.

TAMBONE 7 – Gran bella prova del Tambo, superiore anche a un tabellino non così bello come in realtà è stato il suo match. Segna quando deve segnare, fa sia il play sia la guardia senza sbavature, spende qualche fallo per evitare di farsi battere. Tra i migliori.

CAIN 7 – Per quasi mezz’ora attira più di uno sguardo stupito dagli spalti: davvero Cain può sbagliare certi appoggi da sotto? Forse irritato da un avversario – Brown – molto mobile, Tyler fatica a decollare, ma poi ritrova i meccanismi giusti e chiude – guardate un po’ voi – in doppia doppia: 15+12. Eccezionale nella sua linearità.

FERRERO 6,5 – Maledetto infortunio: dopo alcune prove difficili il capitano si è presentato molto bene sul parquet, con 5 punti nel secondo periodo, utili a consolidare il break biancorosso. Poi lo stop, speriamo non grave. La pausa può aiutarlo nel recupero.

MOORE 7 – Inizialmente lascia un po’ perplessi la sua scelta di attaccare poco a livello di conclusioni. Poi però accende la macchina degli assist e ne distribuisce ben nove: praticamente manda a canestro tutti i compagni, stando attento a non buttare via palloni (una sola persa) contro la difesa vivace del buon Zanelli.