Palumbo (Fi): «Trenord, servizio non adeguato, a tratti vergognoso»

«Servizio non adeguato, a tratti vergognoso». Così scrive sui suoi profili social ufficiali Angelo Palumbo, consigliere regionale lombardo di Forza Italia e presidente della Commissione infrastrutture e trasporti del Consiglio di Regione Lombardia.

«Questa mattina in Commissione Trasporti ho incontrato l’Amministratore delegato di Trenord. Ancora tanto il lavoro da fare per migliorare il sistema: troppi ritardi, troppe soppressioni, troppi disagi per i nostri pendolari. Il servizio non è assolutamente adeguato e in alcuni casi vergognoso. I cittadini lombardi meritano qualità ed efficienza. Come presidente della Commissione sarò sempre accanto alle esigenze dei pendolari e farò sentire forte e chiara la voce della Lombardia».