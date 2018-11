Chi ha paura del dentista? Open day bimbi all’Istituto Clinico San Carlo

Chi ha paura del dentista? Sabato 24 novembre, all’Istituto Clinico San Carlo di via Castelfidardo 19 a Busto Arsizio, si terrà una giornata di odontoiatria pediatrica per imparare, divertendosi a non avere paura del dentista. L’iniziativa è rivolta ai bambini che frequentano le scuole elementari e prevede un’ora e mezzo di giochi ed esercizi teatrali, creati per avvicinare i bimbi al mondo medico e aiutarli a comprendere l’importanza di curare i loro dentini.

I piccoli ospiti, accolti dagli attori del gruppo Armito Teatro saranno guidati in una sorta di viaggio fantastico all’interno dell’Istituto, dove si divertiranno a gestire e sconfiggere la paura. Al termine del percorso, ogni bambino sarà accompagnato alla poltrona del dentista per un piccolo momento di prevenzione odontoiatrico-ortodontica. Gli specialisti San Carlo saranno a disposizione dei genitori per fornire informazioni sulle problematiche ortodontiche e le migliori soluzioni possibili.

L’iniziativa, interamente gratuita, prevede due fasce orarie:

dalle ore 11, bambini di prima, seconda e terza elementare

dalle ore 15, bambini di quarta e quinta elementare

Posti limitati.

Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero: 0331 685065.

San Carlo Odontoiatria – Il dentista dei bambini

Il dipartimento di odontoiatria dell’Istituto Clinico San Carlo si prende cura della salute orale dei bambini, dalla nascita fino all’adolescenza. Alle migliori tecnologie si unisce l’attenzione costante all’aspetto psicologico, volta ad assicurare ai piccoli pazienti un’esperienza positiva e un ambiente a misura di bambino. Grazie alla presenza di un’anestesista pediatrico, le prestazioni si eseguono anche in sedazione cosciente: una tecnica di analgesia sedativa, sicura e innocua per l’organismo, che elimina ansia e dolore durante gli interventi.

