Il Pd ha scelto: Peluffo al regionale, Corbo al provinciale e Carignola a Varese

Domenica di elezioni interne in casa Pd dove militanti ed elettori hanno rinnovato i direttivi regionali provinciali e locali del Partito.

Il colpo di scena più rilevante, e forse l’unico vista la scelta di candidature unitarie sul territorio, è arrivato alla segreteria regionale dove è stato eletto Vinicio Peluffo con il 61% dei voti su base regionale (il 51,7% in Provincia di Varese). Ricoprirà dunque la carica che fino oggi era retta dal varesino Alessandro Alfieri.

Peluffo, che fin dall’inizio si era proposto come candidato unitario, si è visto contrapporre la candidatura di Eugenio Comincini che però si è fermato al 39%. Il neo segretario regionale è tra i fondatori del Partito democratico, nel 2008 è stato il primo cittadino di Rho ad essere eletto deputato, rieletto alla Camera anche nel 2012.

Scontato il risultato in provincia di Varese dove, come annunciato Giovanni Corbo, con Alice Bernardoni come vice, guiderà la segreteria provinciale di Varese raccogliendo il testimone dal consigliere regionale Samuele Astuti.

Molti i rinnovi rilevanti anche nei circoli locali: Luca Carignola guiderà il nuovo circolo unico della città di Varese che fino ad oggi faceva riferimento a Luca Paris. Busto Arsizio ha scelto invece Paolo Pedotti, fino ad oggi vicesegretario reggente; il circolo di Cassano Magnago ha rieletto al suo vertice Tommaso Police; a Tradate il circolo sarà guidato da Jessica Vedovato. Alla segreteria del circolo di Samarate, che raggruppa anche Lonate Pozzolo e Ferno, è stata confermata Rossella Iorio.

Un risultato importante è anche quello di Silvia Roggiani, originaria di Ferno a due passi dall’aeroporto di Malpensa, che è stata eletta segretario del Pd Milano Metropolitana, succede dunque a Pietro Bussolati.

Questi i numeri delle primarie regionali in provincia di Varese: