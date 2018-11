In piazza per il mercatino, con il pensiero rivolto al Trentino

Sono arrivati in città giovedì scorso. Sotto una pioggia battente, lasciandosi alle spalle un territorio piegato dal maltempo.

In questo weekend il Trentino è protagonista in piazza Repubblica. Tante le bancarelle per incontrare le delizie di quella terra: formaggi, salumi, miele, ma anche biscotti, profumi e tessuti.

Al tradizionale cliente estimatore di questo appuntamento fisso di novembre, si sono aggiunti alcuni curiosi, colpiti dalle immagini viste sui social e in televisioni. Bellunese, Agordino ma anche la Valle di Fassa e la Val d’Ega sono molti i chilometri di territorio devastato da un vento che « …soffiava a 190 chilometri orari».

« È stato un mix terribile – raccontano Loris e Chiara che accolgono i passanti al banco informazioni del mercatino – la pioggia era attesa ma quel vento proprio no. Aveva una forza a cui non ci si poteva opporre. I danni sono tantissimi e il territorio è profondamente ferito. Ma siamo trentini: dateci un mese e ci rimettiamo in piedi. Magari qualche ferita si vedrà ancora: qualche ristorante potrebbe non poter riaprire per la stagione invernale, ma gli impianti saranno puntuali per gli appassionati dello sci e i turisti. Siamo abituati ad affrontare i problemi e i disagi. Siamo gente che non si abbatte».