In Piazza San Giovanni torna la pista di pattinaggio su ghiaccio

Pattinare sul ghiaccio nel cuore di Busto Arsizio. Quest’inverno infatti la pista di pattinaggio torna in Piazza San Giovanni, nel pieno centro pedonale della città.

La data di apertura della pista non è ancora stata fissata ma l’amministrazione ha autorizzato l’impianto fino al 10 febbraio. Ciò che è noto fin da ora è che l’intero impianto vedrà nascere attorno un piccolo villaggio con tre casette di legno sia per la consegna e il ritiro dei pattini che per la vendita di dolciumi e zucchero filato.

E così anche quest’anno le feste di Natale a Busto potranno contare sul pattinaggio sul ghiaccio, che torna nel pieno centro della città. La pista l’anno scorso fu infatti trasferita in una delle nuove piazze ricavate dal piano di recupero intorno a piazza Vittorio Emanuele II. Nell’inverno tra 2016 e 2017 la pista venne realizzata in Piazza San Giovanni ma ai tempi nell’area c’era ancora l’Expo Hub e quindi venne costruita in maniera circolare (nella foto). Quest’anno, invece, dovrebbe essere libera.