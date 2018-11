Polisportiva Varese quinta alle finali nazionali Allieve

Risultato di valore per le ragazze della Polisportiva Varese Asd, che sabato 17 novembre hanno partecipato alla finale nazionale Gold Allieve 2 di ginnastica ritmica a Desio.

Il quintetto guidato dalla direttrice tecnica Irina Rudaia, affiancata da Yana Abdrashitova, Patrizia Botti e Liudmila Sevastianova, ha ottenuto la qualificazione alla finalissima e concluso la competizione al quinto posto assoluto. Un risultato di particolare valore vista la presenza di diverse società storiche e quotate.

Sofia Calabrese, Veronica Di Cataldo, Sofia Sibaldi, Stella Ravasi, e Lisa Castiglioni hanno portato la Polisportiva Varese a essere, tra l’altro, la migliore squadra della Lombardia alle finali.

Il club del presidente Nicolò Maffeis aveva come obiettivo quello di entrare nel novero delle 10 migliori squadre del lotto, ma il grande impegno di ginnaste e allenatrici ha permesso di fare ancora meglio, entrando nella top five. Un risultato fino a poco tempo fa considerato impensabile, e invece centrato con pieno merito in quel di Desio.