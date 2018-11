Politici, giornalisti, sportivi e imprenditori si sfidano in cucina al gran galà in blu

E’ stata presentata oggi, 13 novembre, nella sede dell’associazione Aime la seconda edizione del “Gran gala in blu” che vedrà quattro squadre competere, ma anche collaborare, per una buona causa.

«Abbiamo pensato a una serata simpatica, tra amici. Oltre alla cena preparata dai quattro gruppi composti da sportivi, giornalisti, imprenditori e politici, è stata organizzata un’asta di beneficenza con lampade create dai ragazzi autistici della cooperativa “creando giocando” di Roma, e un momento di lettura di due poesie da parte di un genitore di una bambina autistica – spiega Francesco Marcello dell’associazione Articolo 3 – Sono onorato di far parte di questa associazione. Siamo sempre partiti dallo spiegare ai bambini di non fare differenze, per creare un mondo migliore».

Il gruppo degli sportivi sarà composto da Stefano Garzelli (ciclista), Francesco Frattini (ciclista) e Pierpaolo Frattini (canottiere), quello dei giornalisti da Barbara Zanetti, Simone Della Ripa e Elisabetta Castellini, quello degli imprenditori da Paolo Fantinato, Graziella Roncati Pomi e Marco Colombo, mentre quello dei politici vedrà la partecipazione di Paola Macchi, Samuele Astuti e Giacomo Cosentino.

«Cerchiamo di sensibilizzare sul tema delle sindromi di disabilità intellettiva. I disturbi dello spettro autistico sono sempre più frequenti ma nonostante ciò ancora non vengono riconosciuti come si deve. In un momento in cui le scuole si trovano con sempre meno insegnanti di sostegno, abbiamo voluto avviare questo nuovo progetto – Aggiunge la presidente dell’associazione Articolo 3, Emanuela Romeo – Abbiamo quindi ideato dei corsi pensati per gli educatori, gli insegnanti e le famiglie per spiegare loro come relazionarsi con i bambini con sindrome autistica e inserirli nei giochi di squadra».

La serata, organizzata per sabato 17 novembre alle 20 al collegio De Filippi, è resa possibile dal contributo, oltre che di Aime, di associazione panificatori Varese, Fantinato Group, salumificio Colombo di Gavirate, sapori di Sicilia, tipografia Galli e Tourlè di Gazzada e sarà allietata dal violino di Niccolò Minonzio.

Il presidente di Aime Armando De Falco, che collabora al progetto, è intervenuto durante la presentazione dell’evento spiegando il perché della collaborazione delle due associazioni: «In questo mondo globalizzato ci si incontra sui confini e si abbreviano le distanze io rappresento un’associazione di progetto che ha natura economica e sociale. Possiamo quindi interessarci di cose comuni apparentemente molto distanti. La sensibilità al sociale emerge particolarmente davanti a temi come questi».