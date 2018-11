Polizia Locale a convegno: 60 comandi presenti

Come si registra un incidente della strada con esito mortale alla luce delle normative vigenti? Regole che gli agenti conoscono, certo, ma che nella pratica si traducono in prassi da seguire e in esperienza raccontata da un esperto della materia, comandante a Piacenza e professore per l’occasione, Paolo Costa responsabile del settore pronto intervento e sicurezza urbana del capoluogo emiliano.

Galleria fotografica Omicidio stradale, polizia locale a convegno 4 di 8

Sessanta i comandi presenti, la stragrande maggioranza in arrivo dai paesi della zona ma anche da Busto Arsizio, Varese e Gallarate – principali centri del Varesotto – ma anche dal Milanese e dal Piemonte, tutti col taccuino in mano per ascoltare le ultime novità.

Novità anche in materia di reati e minori, altro tema importante legato alle aree urbane.

Il convegno ha avuto luogo presso la prestigiosa cornice del teatro “Soms”, nella frazione di Caldana ed è stato organizzato da Giuseppe Cattoretti alla guida del comando di polizia locale di Cocquio Trevisago.