“Posto occupato”: Coop Lombardia dice no alla violenza sulle donne

In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne Coop Lombardia coinvolge i propri dipendenti, i soci volontari e i cittadini in una grande battaglia culturale e sociale per il rispetto della donna, della sua identità fisica ed emotiva.

Diverse le iniziative in programma nei vari punti vendita e presso i Comitati soci.

Anche quest’anno i prodotti Frutti di pace sono stati scelti come simbolo dell’iniziativa: fino al 25 novembre i prodotti dalla Cooperativa Agricola Insieme saranno scontati del 20%.

Da anni Coop Lombardia sostiene questo grande progetto di cooperazione: insieme è possibile rinascere da ogni forma di violenza, questo è il più grande insegnamento delle donne di Bratunac, in Bosnia Erzegovina.

La storia e l’essenza di questa cooperativa vengono raccontati nel breve episodio a fumetti I frutti di Bratunac, scritto e disegnato da Eliana Albertini e Veronica Tosetti, dopo la loro visita alla Cooperativa nel corso del loro viaggio alla scoperta di ciò che resta dell’ex Jugoslavia.

Le copie del fumetto verranno distribuite in tutti i punti vendita Coop Lombardia, in abbinamento ai prodotti Frutti di Pace acquistati tra il 23 e il 25 novembre.

Fino al 25 novembre tutti i negozi e la sede centrale di via Famagosta, a Milano, si tingono di rosso, colore associato alle campagne di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Torna infatti Posto Occupato, la campagna di comunicazione che simbolicamente riserva un posto alle donne vittime di femminicidio: ciascuna, prima che un marito, un ex, un amante, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.

Coop Lombardia vuole riservare a queste donne un posto. Nei punti vendita il luogo scelto è la cassa, che per un supermercato è un luogo di confine tra l’interno e l’esterno, di passaggio di clienti, ma anche uno spazio di relazione e contatto.

Inoltre, il 23 novembre nella sede centrale, e il 25 novembre tutti i dipendenti potranno indossare un accessorio di colore rosso.

Nel corso della giornata del 25 novembre verrà donato l’1% sull’acquisto di prodotti a marchio Coop a sostegno di 4 centri antiviolenza della Lombardia. Nei negozi chiusi la domenica, la donazione verrà fatta sabato 24 novembre.

«La nostra battaglia culturale Insieme contro la violenza non sarebbe possibile senza l’impegno e la tenacia dei nostri soci volontari – spiegano i responsabili di Coop Lombardia – Soci che ogni anno organizzano momenti di sensibilizzazione insieme alle scuole, alle associazioni, alle istituzioni».

