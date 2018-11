Potenziato il trasporto urbano verso il quartiere universitario

Trasporti pubblici rafforzati verso il quartiere universitario di Bizzozero. Dal 5 novembre 2018 Autolinee Varesine ha introdotto – in via sperimentale – tre corse della linea C dedicate all’Università degli Studi dell’Insubria. Le “corse Uninsubria” sono attivate nella fascia di punta mattutina con i seguenti orari: 8.16, 8.36 e 8.50: si tratta di corse dirette senza fermate intermedie, che partono da corso Moro e via Morosini/libreria Mondadori e arrivano direttamente alla fermata di via Monte Generoso, ad eccezione della deviazione interna alle Bustecche/largo Deledda.

«Tali corse consentono di accorciare il tempo di percorrenza e aumentare la frequenza della linea in un orario di grande afflusso verso il Campus di Bizzozero dell’Università degli Studi dell’Insubria» spiega la professoressa Elena Maggi, in qualità di mobility manager dell’Ateneo. «Tale servizio, se avrà successo, sarà garantito in forma permanente. Stiamo cercando, inoltre, di potenziare il servizio anche nelle fasce orarie 9-10 e 16-18 sia sulla linea C che sulla linea E e, su quest’ultimo punto, abbiamo riscontrato una potenziale apertura da parte del Comune di Varese e dell’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino Como-Lecco-Varese, a cui abbiamo proposto possibili soluzioni che stanno vagliando » conclude la docente.