“Pratiche per mantenersi attivi”, interessanti spunti per la salute ad Acli Gallarate

Sabato mattina 24 novembre si è svolto presso la sede Acli di Gallarate, di fronte a un uditorio particolarmente attento, l’interessante convegno promosso da FAP ACLI, AVAL, US Acli sul tema “Pratiche per mantenersi attivi”.

L’attenzione era rivolta in particolar modo all’importanza dell’attività fisica per le persone anziane che desiderano mantenere uno uno stile di vita sano e di benessere fisico.

Due le relazioni che hanno avviato con i partecipanti un dialogo vivace e coinvolgente. Il dottor Gabriele Tonetti, specialista in fisiatria, dirigente medico di primo livello presso ASST Valle Olona, ha preso spunto dal documento “Strategia per l’attività fisica OMS-2016-2020”, per illustrare una serie di buone pratiche preziose per il consolidamento e il mantenimento del benessere fisico.

Dal documento della OMS arriva ad esempio il suggerimento per le persone adulte di effettuare circa 150 minuti a settimana di attività aerobica. L’inattività fisica è ritenuta uno dei principali fattori di rischio per la salute. In Europa è considerata la principale responsabile per circa 1 milione di decessi all’anno.

La relazione si è conclusa con una serie di domande per ulteriori approfondimenti.

La seconda parte del convegno ha avuto un coinvolgimento ancora più vivace dei partecipanti grazie alla capacità della relatrice Michela Carbone, presidente ASD US ACLI “Formazione in movimento”.

Si è presentata con un manichino che illustrava la struttura ossea del nostro corpo e con alcuni semplici attrezzi, facilmente recuperabili, con i quali ha dato dimostrazione di una sequenza di esercizi fisici praticabili da qualunque persona anche in modo autonomo.

Inizialmente erano rivolti alla postura, poi hanno riguardato i vari arti del corpo partendo dai piedi fino a arrivare al collo ed alla testa. Una carrellata che ha invogliato i presenti a riflettere seriamente sulla necessità e sulla bellezza di praticare l’attività fisica, prendendo spunto anche dagli esercizi che hanno conosciuto e visto praticare nello loro semplicità e con tanta naturalezza.