Premiati 130 negozi e ristoranti con oltre 50 anni di attività

Sono 18 mila le imprese ultracinquantenni in Lombardia in tutti i settori economici (il 2,2% del totale delle imprese, quasi il doppio rispetto alla percentuale italiana: 1,2%), quelle storiche nel settore commercio e ristorazione, con oltre 50 anni di attività, sono 1783.

Questa mattina, all’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia, si è svolta la consegna dei riconoscimenti ad oltre le 130 attività Confcommercio Lombardia (“Storica attività”, “Negozio Storico”/“Locale Storico”, “Insegna storica di tradizione”): «In un’epoca sempre più digitale – afferma Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Lombardia – le attività con una lunga tradizione rispondono all’evoluzione del mercato e rappresentano un grande elemento di modernità. Sono imprese che sanno conciliare la forte identità storica con una vivace intraprendenza commerciale. Non imprese “museo”, ma con un ruolo di rilievo sul territorio e nelle destinazioni turistiche: costituiscono un valore aggiunto per l’attrattività dei nostri centri urbani. Con Regione Lombardia – spiega Buongiardino – stiamo collaborando per prevedere nuovi strumenti che garantiscano a queste attività storiche il necessario supporto nelle varie fasi della loro vita imprenditoriale».