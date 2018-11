Pronta la pista di pattinaggio, sabato 1 dicembre l’apertura

È tutto pronto per l’apertura della pista di pattinaggio allestita in piazza san Giovanni. Dopo l’accensione delle luminarie e dell’albero di luci che settimana scorsa, insieme alla pista da sci, hanno portato in centro tantissime famiglie, sabato 1 dicembre alle 17.30 sarà la volta dell’inaugurazione della pista di ghiaccio che sarà accompagnata da uno spettacolo curato da Ice Emotion, società sportiva che prepara pattinatori di ogni livello nella disciplina della danza artistica, dai primi passi fino alle competizioni internazionali (foto: Nuovo Sei di Busto Se). Allo spettacolo parteciperanno, tra gli altri, i fratelli Panzeri, campioni nazionali Libertas e quarti classificati ai campionati internazionali di Copenaghen Dance Cup. Ci sarà anche Alice Marini, vice campionessa nazionale, che danzerà al ritmo del brano “Diamonds are the girl best friend”.

Questi gli orari di apertura della pista sono: sabato, domenica, prefestivi e festivi dalle 10.30 alle 13.00, dalle 15.00 alle 19.30, dalle 21.00 alle 23.00; dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21.00 alle 23.00. Questi invece i costi del biglietto d’ingresso: mezz’ora 5 Euro, un’ora 7 Euro compreso il noleggio dei pattini; chi invece si presenta con i propri pattini potrà pattinare per mezz’ora con 3 Euro e per un’ora con 5 Euro. Molte le scolaresche che hanno già prenotato le lezioni di pattinaggio in orario mattutino: un modo sano e divertente di fare attività fisica all’aperto nella splendida cornice cittadina. Da sabato sarà anche operativo lo chalet di Natale in piazza san Giovanni dove saranno proposti gli originali gadget de #ilbellodivivereabusto.

In questi giorni saranno anche allestiti i presepi in piazza santa Maria e in piazza san Giovanni: il primo è curato dall’Associazione Amici di Alessandro Colombo che da qualche anno ha raccolto il testimone da Quelli del ’37; il secondo è invece il tradizionale allestimento del Gruppo Alpini che vede la natività in una tenda militare usata per i soccorsi ai terremotati del Friuli. E proprio gli Alpini invitano tutti al Concerto di sant’Ambrogio del Corpo Musicale ANA La Baldoria in programma il 2 dicembre alle 21 in basilica san Giovanni: in programma i canti della tradizione alpina legati alla Grande Guerra (siamo ancora nell’anno del centenario) e melodie natalizie.

Si tratta del secondo concerto del programma natalizio dopo quello dei Mandolinisti Bustesi che sabato scorso ha riempito la chiesa di Madonna Regina: le proposte musicali continueranno per tutto il mese, regalando alla città momenti di grande emozione. Un dettaglio da non trascurare: per tutto il mese di dicembre si potrà parcheggiare gratuitamente nell’area centralissima di via Landriani messa a disposizione da Agesp.

Si completa via via il programma del Natale a Busto: come osserva l’assessore Magugliani “come sempre l’Amministrazione si è impegnata a fare in modo che i bustocchi possano vivere serenamente il periodo prenatalizio in una città in cui si può trovare tutto ciò che rende magico il Natale. Abbiamo voluto rinnovare anche quest’anno l’allestimento luminoso, con un investimento economico importante, allargando più del solito l’area in cui si può passeggiare sotto il cielo di luci e coordinando un calendario di eventi molto ricco e interessante. Non mancheranno altre sorprese nei prossimi giorni. Tutto ciò anche a sostegno delle realtà commerciali che considerano questo periodo essenziale per le loro attività”.