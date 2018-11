Prospettive future del lavoro educativo: incontro a Villa Truffini

“Il lavoro educativo oggi: quali prospettive?”. Questa sera, martedì 20 novembre, con inizio alle 20.45 a Villa Truffini di corso Bernacchi 2 a Tradate

L’educatore è un professionista che lavora al fianco di bambini, ragazzi, adulti, famiglie e anziani che si trovano in condizione di difficoltà e fragilità. Il lavoro dell’educatore può spaziare dalla scuola alla famiglia, dall’ambito ospedaliero alla salute mentale, dalla prima infanzia alla vecchiaia, dal lavoro di comunità a quello di strada …

Ad oggi, la condizione lavorativa degli educatori è estremamente frammentata e scarsamente tutelata. Oltre a ciò, la retribuzione oraria è notevolmente al di sotto della media nazionale.

L’Assemblea delle educatrici ed degli educatori si ritrova con l’obiettivo di conoscere e approfondire i problemi e le fatiche dell’essere operatore sociale oggi. L’intento è quello di promuovere una maggiore consapevolezza sulla situazione in cui si trovano affinché si attivino in prima persona per migliorare le loro condizioni lavorative.

Il 20 Novembre 2018 si svolgerà un incontro pubblico, organizzato in collaborazione con la Rete Nazionale Operatori Sociali, durante il quale verranno trattati i seguenti temi :

Legge n.205/2017 (Legge Iori) e riqualifica professionale a spese delle educatrici e degli educatori



Divisione tra educatore socio-pedagogico e socio-sanitario e conseguente impossibilità di lavorare come educatore in qualsiasi settore e ambito lavorativo



Rinnovo contratto CCNL (scaduto da ormai 6 anni)



Sospensione del contratto di lavoro nel periodo estivo e ore indirette di programmazione degli interventi e riunioni d’équipe



“Notti passive” per gli operatori che lavorano nelle strutture residenziali e la relativa normativa europea



Lavoro straordinario e gestione Banca ore.

Assemblea delle educatrici e degli educatori del varesotto

per eventuali contatti: edu.varesotto@gmail.com