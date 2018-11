Quanto vero c’è nei film di fantascienza? 7 incontri per parlarne

Circolo Gagarin e il sito di cinema i400calci s’incontrano, una volta al mese, con eminenti uomini di scienza per passare i propri film sci-fi preferiti al vaglio della plausibilità: si può davvero sopravvivere nello spazio come in Gravity? Quando viene pronta la mia villetta su Marte? Troveremo mai il modo di teletrasportarci ai Caraibi quando il pomeriggio in ufficio si fa insostenibile? Quando potremo finalmente tenere un adorabile cucciolo di triceratopo in cortile? La mia smart home ha davvero intenzione di assassinarmi nel sonno?

A queste e ad altre cruciali domande risponderanno alcuni calci dei 400 calci, l’ingegnere aerospaziale del Politecnico di Milano Paolo Lunghi e vari ospiti più o meno a sorpresa. Ogni appuntamento sarà registrato e trasformato in podcast dai cadetti di NeverWas Radio, la webradio più innovativa di tutta la terra dei laghi.

Programma della rassegna:

Giovedì 15 novembre: SPAZIO: ULTIMA FRONTIERA

Il cinema va sulla Luna dal 1902, l’uomo ci è andato nel 1969, entrambi non smettono di sognare la colonizzazione di pianeti vicini & lontani. Ma quanto manca a The Martian?

Giovedì 6 dicembre: RITORNO AL FUTURO: IL VIAGGIO NEL TEMPO

Privi delle scarpe autoallaccianti che ci avevate promesso, sfidiamo il paradosso temporale. Sì, esattamente una di quelle cose che distruggono l’universo, Marty.

Giovedì 10 gennaio: TELETRASPORTAMI

Il sogno di ogni pigro: scompaio qui e riappaio laggiù in fondo. Portate i vostri stargate, i vostri wormhole e le vostre macchine di Brundle, e allacciate le cinture.

Giovedì 7 febbraio: IL MONDO DEI ROBOT

Gli androidi e le intelligenze artificiali sognano molte cose: pecore elettriche, unicorni, eliminare i propri creatori e dominare incontrastati l’universo… Trattiamoli bene.

Giovedì 14 marzo: SI PUÒ FARE! RI-ANIMAZIONI & DINOSAURI

La vita vince sempre, diceva Jeff Goldblum, insegnandoci che pasticciare con la genetica e la biotecnologia porta quasi inevitabilmente a catastrofi. Davvero?

Giovedì 11 aprile: INCONTRI RAVVICINATI DEL TERZO TIPO

Telefonano a casa e suonano musichette, oppure rapiscono gente a caso e prendono possesso dei nostri corpi. UFO, alieni ed extraterrestri: una vita intensa.

Giovedì 9 maggio: FACCIAMOLA FINITA

Come finirà il mondo? Desertificato come in Mad Max: Fury Road? Sommerso dall’acqua come in Waterworld? Nuclearizzato, o colpito da un asteroide? Indaghiamo.

QUANDO: una volta al mese, di giovedì sera, dalle 21

DOVE: Circolo ARCI Gagarin, via Galvani 2bis, 21052 Busto Arsizio Varese

CHI: I 400 calci – Rivista di cinema da combattimento www.i400calci.com Circolo ARCI Gagarin www.circologagarin.it

QUANTO: Ingresso gratuito riservato ai soci ARCI.

È possibile trovare maggiori informazioni sul tesseramento qui: www.circologagarin.it/tesseramento

Cucina attiva dalle 19.30, la serata avrà inizio per le 21.00 circa

Maggiori info sul primo appuntamento: http://www.circologagarin.it/eventi/spazio-ultima-frontiera/