Quasi 8 milioni di euro per la provincia di Varese dai ristorni dei frontalieri

“È stata attribuita alle Province di Varese, Como, Lecco e Sondrio la somma di 13,87 milioni di euro assegnata alla Regione Lombardia e derivante dal ristorno fiscale delle tasse pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri per l’anno fiscale 2016”.

Lo ha comunicato la Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Francesca Brianza a margine della Giunta regionale di oggi.

“Il ristorno fiscale – ricorda Brianza – nasce da un accordo tra Italia e Svizzera siglato nel 1974 e prevede che parte delle tasse pagate in Svizzera dai lavoratori frontalieri italiani ritornino agli Enti Locali, in particolare Province, Comuni e Comunità Montane. Alla Provincia di Varese, che conta 35 mila frontalieri a fronte di 64 mila totali, spettano 7.8 milioni di euro”.

“Con questi contributi – dichiara la Vice Presidente – le varie realtà territoriali potranno mettere in opera importanti lavori infrastrutturali, di manutenzione, riqualificazione e potenziamento del trasporto pubblico locale. La somma erogata per la Provincia di Varese è in costante crescita rispetto agli anni precedenti. A queste risorse si andrà poi ad aggiungere una fetta più grande destinata direttamente ai Comuni ripartita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo i criteri stabiliti da Regione Lombardia. L’anno scorso si trattava di oltre 21 milioni di euro”.