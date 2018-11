Raccolta fondi online per sostenere la promozione in serie B

L’equity crowdfunding sbarca nel calcio: il progetto si chiama“Pordenone 2020” , data del centenario della fondazione della società sportiva, e la piattaforma utilizzata sarà “The Best Equity”. In pratica la società di calcio raccoglie fondi online per finanziare un obiettivo, in questo caso la promozione in serie B, a sua volta l’investitore ottiene un titolo di partecipazione all’azienda, con i relativi diritti patrimoniali e amministrativi. Almeno due degli investitori dovranno essere istituzionali.

Il progetto sarà presentato in anteprima lunedì 26 novembre alle ore 18 a Legnano presso Villa Jucker a Legnano.