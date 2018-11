Reddito di cittadinanza, nel Varesotto solo al 5% delle famiglie

Solo il 5,1% delle famiglie varesine sarebbe interessato dal reddito di cittadinanza, ovvero circa 19600. Una percentuale ben diversa da quella di Crotone (27,9%), Napoli (20,6% e 229000 famiglie) e Palermo (20,5% e 100800 famiglie).

Sono queste alcune delle stime stilate dal Sole24Ore prendendo in considerazione le dichiarazioni Isee degli italiani registrate nel 2016 (ultimo anno disponibile). Leggi l’approfondimento del Sole24Ore

Il quotidiano economico ha confrontato i dati delle dichiarazioni Isee di ogni provincia con le soglie indicate dalle dichiarazioni del Movimento 5 Stelle, secondo le quali per stabilire chi ha diritto al reddito di cittadinanza non si farà riferimento al singolo reddito ma, appunto, alla dichiarazione Isee del nucleo famigliare fissando una quota massima di 9.360 euro annui.

Il Sole24Ore stima che il 63% delle risorse disponibili, in questo modo, andrebbero dunque al sud Italia e che la cifra per gli interessati sarebbe comunque molto inferiore ai 780 euro previsti originariamente dal provvedimento.