Regione stanzia 11 milione per gli ospedali della provincia di Varese

“Regione Lombardia ha stanziato oltre 11 milioni di euro per gli ospedali della Provincia di Varese. Un investimento importante per migliorare ulteriormente la qualità delle nostre strutture”.

Così la venegonese Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio Regionale della Lombardia, commentando la delibera di Giunta riguardante la distribuzione dei fondi per il sistema sanitario lombardo.

“Di queste risorse – precisa Brianza – 2,1 milioni di euro saranno distribuiti alle ASST dei Sette Laghi (1 milione), della Valle Olona (1 milione) e dell’Insubria (100 mila euro) e serviranno per piccoli interventi sul patrimonio strutturale e tecnologico. 3,08 milioni di euro – prosegue – serviranno per la realizzazione di un nuovo blocco operatorio per l’Ospedale di Tradate, 2,783 milioni di euro sono destinati all’Ospedale di Busto Arsizio per la ristrutturazione di tre sale operatorie; 2,403 milioni di euro andranno all’Ospedale di Saronno per opere di ammodernamento tecnologico relativi alla diagnostica per immagini, ed infine 640 mila euro per l’ospedale di Cittiglio per la ristrutturazione del Nucleo Moderno”.

“Queste risorse – commenta Brianza – testimoniano il continuo impegno di Regione Lombardia che investe sul sistema sanitario della Provincia di Varese e, in particolare, dimostrano lo sforzo di Regione per rilanciare l’ospedale di Tradate: un presidio fondamentale per il territorio e che copre un bacino di utenti molto ampio tra la provincia di Varese e quella di Como”.

“Questo intervento, insieme all’acquisizione di nuovi medici nei reparti di cardiologia, radiologia e Pronto Soccorso – conclude – è la risposta concreta a tutti coloro che accusano Regione Lombardia di voler chiudere la struttura”.