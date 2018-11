“Ri-leggiamo”, la festa del Magazzino dei libri

All’interno della settimana nazionale di Nati per leggere, sabato 24 novembre la Biblioteca di Besozzo celebra la nascita del Magazzino del libro per ragazzi con “Ri-leggiamo, una festa peiena di libri“.

Un’intera giornata dedicata alla letteratura per l’infanzia: dalla speciale mostra allestita in collaborazione con l’associazione Nati per leggere all’incontro con lo scrittore di libri per bambini Guido Quarzo (già premio Andersen e finalista del premio Strega 2017), passando per una serie di letture animate e laboratori ispirati ai testi per i più piccoli pubblicati prima del nuovo millennio, a cura della cooperativa teatrale “La baracca di Monza”.

Di seguito il programma della giornata.

ore 9.30 – 18.00

Mostra speciale di Nati per Leggere

“Chi trova un Libro trova un Tesoro”, di Interlinea edizioni Novara

ore 9.30 – 10.30, per bambini dai 3 anni

“Piccoli Mostri” di Jan Pienkowski (prima edizione 1986)

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di una maschera mostruosa

ore 11.00 – 12.00, per bambini dai 6 anni

“La mano della strega” di Peter Utton (prima edizione 1989)

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di un amuleto scaccia-streghe

ore 14.30 – 15.30, per bambini dai 6 anni

“I tre piccoli lupi e il maiale cattivo”, di Eugene Trivizas e Helen Oxenbury (prima edizione 1994)

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di una maschera lupo/porcello

ore 15.30 – 17.00

Incontro “Inganni e Trame”, conversazione con Guido Quarzo

Guido Quarzo è uno scrittore torinese, laureato in pedagogia, che ha insegnato nelle scuole elementari occupandosi per anni di teatro per ragazzi e laboratori di scrittura creativa. Inizia a pubblicare testi per bambini nel 1989 e nel 1995 vince il Premio Andersen “miglior autore” con il libro “Il mondo dell’infanzia”. Tra altri riconoscimenti, nel 2017 è finalista al Premio Strega Ragazzi con “Maciste in Giardino”, mentre è fresco di stampa “La notte della Luna”, scritto con Anna Vivarelli per Einaudi Ragazzi.

ore 17.00 -18.00 per bambini dai 3 anni

“Orsetto e Bambolina tra le favole”, di Richard Fowler prima edizione 1985

Lettura animata e laboratorio per la costruzione di un pupazzo orso.

Tutte le attività si svolgeranno presso la Sala Letture di Besozzo in Via Mazzini, 10.

L’ingresso è gratuito, salvo esaurimento posti.

La prenotazione è quindi consigliata scrivendo a bibliotecabesozzo@gmail.com oppure 0332 970195229.