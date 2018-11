Il ritorno dei supereroi: “Gli Incredibili 2” al Nuovo

Penultimo appuntamento domenica 2 dicembre per la prima rassegna di CinemaKids: al Cinema Nuovo alle ore 15 sarà proiettato “Gli incredibili 2”.

Per chi se lo fosse perso in prtimavera, ecco l’occasione per vedere sul grande schermo un cartoon fatto di ritmo, azione e comicità. Riprendendo da dove ci aveva lasciato la famiglia Paar vive ancora in incognito la sua unicità. I supereroi sono ancora fuorilegge, ma questa volta il compito di riportarli alla luce è affidato a Elastigirl. Mentre mr. Incredibile, o meglio Bob, rimane a case ad affrontare le imprese di una vita normale: le crisi adolescenziali di Violet, i compiti di Dash e i sorprendenti e inaspettati poteri del piccolo Jack-Jack. Tutti insieme affronteranno un nuovo cattivone.

Il costo del biglietto è di 5 euro, ridotto a 3 euro per i soci Filmstudio90 o Cinemakids (la tessera 2018/19 -fino ai 14 anni – costa € 2,00, scadrà il 31-12-2019 e darà diritto all’accesso alla Sala Filmstudio90). Le tessere sono prenotabili a questo link.