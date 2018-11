Ritovo annuale per l’associazione Polizia di Stato

Sabato si è svolto il consueto ritrovo annuale per gli auguri natalizi dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Varese (ANPS). Al pranzo cui hanno partecipato 140 associati, tra poliziotti in quiescenza, in servizio e simpatizzanti iscritti all’Associazione erano presenti Il Prefetto, Il Questore ed il Sindaco di Varese, nonché rappresentanti di Assoarma. Dopo i saluti ed il rituale discorso del Presidente che ha illustrato gli scopi e le attività svolte dall’Associazione nata per custodire il patrimonio storico culturale e trasmetterlo alle giovani generazioni conservando intatti i valori e le tradizioni della Polizia di Stato, si è proceduto alla consegna di alcuni attestati ai decani dell’Associazione. Nella Foto Il Prefetto ed il Questore di Varese consegnano la pergamena al Sovrintendente in quiescenza Gioacchino TRUPIA