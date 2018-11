Roberto Restelli, una vita alla Guida Michelin, premiato al Festival di Spello

Una vita dedicata alla gastronomia, e dal Festival di Spello, Umbria, per Roberto Restelli, di Venegono Superiore, arriva un prestigioso premio alla carriera e al merito di cucina, consegnatogli da Francesca Testasecca, Miss Italia 2010, insieme al sindaco Moreno Landrini e all’assessore Irene Falcinelli questa mattina: uno degli appuntamenti più attesi e importanti del festiva gastronomico “L’Oro di Spello incontra la cucina italiana”, che ogni anno richiama in Umbria chef da tutta Italia.

Restelli, per decenni, è stato in forze alla Guida Michelin, fino a diventare il direttore dell’edizione italiana: oggi in pensione, è tuttora il vicepresidente del comitato “Le Stelle sul Lago d’Orta”, il prestigioso contest con finalità benefica che, ogni anno, vede impegnati nella vicina provincia di Novara alcuni tra i principali chef stellati per un evento che, ogni anno, unisce alta cucina e solidarietà.

“L’olio può fare la differenza in un ristorante, in un menu, in un modo di intendere e proporre la cucina: negli ultimi anni questa consapevolezza è cresciuta sia tra i ristoratori che tra il pubblico dei gourmet” ha affermato Restelli nel ricevere il premio.

Con Restelli, al festival di Spello ha preso parte anche un altro varesino, lo chef Giuseppe Crimaldi, poco più che trentenne, che ha portato un vento di forte cucina creativa negli showcooking e nei menu a tema che si sono susseguiti nel calendario: con lui un altro lombardo, Giorgio Arrighini di Brescia, e molti altri chef giunti da nord e sud d’Italia.